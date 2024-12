Le parole dell’allenatore granata dopo la sconfitta interna contro il Bologna

Sconfitta per il Torino, battuto in casa dal Bologna. I granata hanno perso 0-2, chiudendo dunque così l’ anno davanti ai propri tifosi. Al termine del match Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa, dichiarando: “Buon primo tempo, non siamo stati cinici nelle occasioni. Karamoh ha fatto una buonissima partita, ma non possiamo prendere un gol del genere. L’1-0 ci ha tagliato le gambe, è stata una reazione di confusione. Potevamo ragionare meglio, poi l’episodio del secondo gol ha chiuso la gara contro un avversario forte”.

La conferenza stampa di Vanoli

Qual è la differenza tra il Toro e il Bologna?

“Lo hanno dimostrato l’anno scorso andando in Champions e ora sono cresciuti ancora con l’esperienza europea. Era un banco di prova per noi, fino all’episodio del gol siamo stati in partita e potevamo sfruttare meglio le situazioni. Ci è mancata la qualità nelle situazioni finali”.

Come si vive in quest’aria di contestazione?

“Dobbiamo pensare ai risultati. Siamo noi a dover trascinare il pubblico, stiamo facendo il massimo. Ora dobbiamo migliorare, il primo gol si può evitare tranquillamente. Dobbiamo lottare e combattere, ora un’altra trasferta importante e sappiamo qual è il nostro campionato”.

Cosa pensa del fatto che avete chiuso con 0 tiri in porta?

“Sono dispiaciuto per il gol, non abbiamo tirato in porta ma tante volte siamo arrivati lì con Pedersen e Karamoh. Anche Gineitis poteva tirare su punizione invece di crossare, ci manca un po’ di scaltrezza. Abbiamo tenuto testa a una squadra importante, guardiamo al nostro cammino”.

Ha parlato con Cairo e Vagnati del mercato dopo la partita?

“Il mercato non è ancora aperto. Ci confrontiamo sempre. Mi sono visto con il direttore, sì, dopo la partita”.

Manca una punta con caratteristiche precise? Cosa succede a Sanabria?

“Sulle caratteristiche della punta, è normale: prima c’era Zapata che dentro l’area aveva questa qualità, ora siamo diversi. Sanabria è importante, senza Duvan si è preso responsabilità e ora deve uscire la personalità. Non ci sono problemi, ma da questi giocatori ci si aspetta di più. E anche lui lo sa”.

Quali sono le sue sensazioni?

“Non mi abbatto, sono un guerriero e vado avanti dando il 110%. Se non basta, darò il 120%: io sono il responsabile, io devo spingere. Non mi sono mai arreso, non lo farò adesso”.

C’è una differenza di fame tra i giocatori?

“Ho messo Karamoh e Gineitis per un motivo. Tutti stanno dando il massimo: non guardo 12 persone, ma chi merita gioca. Non ho problemi, l’ho dimostrato con Karamoh che ha fatto un’ottima partita. Anche Gineitis, Pedersen, tutti i ragazzi ci stanno dando. Ma bisogna dare di più, se non basta“.