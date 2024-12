Al termine della partita contro il Bologna, Vanja Milinkovic-Savic ha analizzato la sconfitta subita dal suo Torino

Vanja Milinkovic-Savic è stato uno dei protagonisti della partita contro il Bologna. Il portiere, al termine della gara, ha così commentato la sconfitta subita dalla sua squadra: “Il Bologna è una squadra fisica, che corre tantissimo, che tanti ragazzi alti. Giocano su quello e sono bravi. Dopo il rigore parato c’era l’entusiasmo e lì si poteva fare qualcosa in più”.

La conferenza stampa di Milinkovic-Savic

Cosa poteva fare di più?

“Qualche errore in meno potevamo farlo. Abbiamo comunque giocato contro il Bologna che fa la Champions, era difficile ma alla fine dovevamo fare qualcosa in più. Io vendendo la squadra anche allenarsi vedo l’impegno che c’è durante la settimana”.

Sul secondo gol cosa è successo?

“Avevo tanta gente davanti, non ho visto niente”

Quanto siete dispiaciuti per questa situazione?

“Erta il momento perfetto per far svoltare il campionato, se avessimo vinto oggi sarebbe cambiata tutta la storia del campionato”.

Come vivete questa contestazione?

“Noi dobbiamo essere concentrati su quello che succede in campo, su quello che succede fuori non c’entriamo nulla”.

E’ la tua miglior stagione?

“Mi sento cresciuto mentalmente. Prima che arrivasse Juric non giocavo, dopo che mi ha dato fiducia lui ho messo un po’ di tempo a trovare la serenità in campo”.

Come si esce da questa situazione?

“Non è solo che non siamo riusciti a tirare. Per uscire dalle situazioni brutte bisogna guardarsi allo specchio e cercare di fare di più. I ragazzi si impegnano, non solo in allenamento ma anche in partita”.

Cosa vi ha detto il mister nello spogliatoio?

“Quello lo tengo per noi”

La crisi è solo figlia dell’infortuno idi Zapata?

“Perdendo Duvan abbiamo perso tanto, un giocatore di qualità che può fare la differenza. Poi se c’è altro non lo so”.