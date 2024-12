Le parole dell’allenatore rossoblù in conferenza stampa dopo la vittoria della propria squadra contro il Torino

Il Torino esce sconfitto nell’ultimo match casalingo del 2024. Contro il Bologna finisce 0-2 grazie alle reti di Dallinga e dell’ex Pobega: al termine del match, l’allenatore degli emiliani Vincenzo Italiano ha mostrato la propria soddisfazione in conferenza stampa.

Le parole di Italiano

“È una vittoria che ci permette di passare un Natale sereno, era l’obiettivo di oggi. Volevamo continuità di risultati positivi, i ragazzi si sono meritati un giorno in più di riposo. Dopo il rigore sbagliato ci siamo un po’ disuniti, non abbiamo messo in difficoltà il Toro. Potevamo cambiare subito la dinamica, poi finalmente Dallinga: lo aspettavamo da tanto tempo. Il rigore ci ha perso qualche certezza, in vantaggio sarebbe cambiata. Nel primo tempo siamo stati sotto ritmo, senza attaccare la profondità. Nella ripresa molto bene, i terzini hanno fatto cross e i cambi hanno dato un’inerzia diversa. Temevo il Torino, siamo bravi a far rientrare i nostri avversari in partita. In questo momento siamo più maturi, mi aspettavo un Toro come quello visto: è anche colpa nostra se nel primo tempo non siamo stati efficaci. Temevo il Toro anche per la loro vittoria di Empoli, l’abbiamo preparata bene e vincere qui non è semplice. Sono tre punti importanti”