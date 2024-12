Il difensore manca l’anticipo su Dallinga, in attacco Sanabria non si sblocca e continua con la sua striscia negativa: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: ancora una volta è decisivo. Dopo aver parato il rigore a Pasalic contro l’Atalanta, si ripete contro Castro ma nell’altra porta. Un intervento fondamentale, perché la partita del Torino si sarebbe potuta mettere subito in salita.

WALUKIEWICZ 6: è costretto a lasciare il campo in barella poco dopo la mezz’ora per un problema al costato. Sfortunato il numero 4 del Torino (pt 35′ VOVJODA 5.5: nel secondo tempo appare in difficoltà, oltretutto è lui a tenere in gioco Dallinga nella rete del 2-0).

MARIPAN 6: torna in campo dopo cinque partite consecutive trascorse in panchina. La sua prestazione è sufficiente, con la sua esperienza riesce a cavarsela bene nel duello con Castro.

MASINA 4,5: ha sulla coscienza il gol di Dallinga che permette al Bologna di sbloccare la partita. Il numero 5 del Torino perde la marcatura dell’attaccante avversario che da due passi riesce a deviare in rete il cross di Miranda.

PEDERSEN 6,5: ormai è il titolare sulla destra. Spinge moto sulla propria corsia di competenza riuscendo spesso ad arrivare sul fondo e a mettere anche alcuni palloni interessanti in mezzo all’area di rigore avversaria.

RICCI 6: gestisce bene tutti i palloni che passano dai suoi piedi, dà anche una mano alla squadra in fase difensiva ed è determinante nel sbrogliare una situazione potenzialmente complicata in area nel secondo tempo.

LINETTY 6: si occupa principalmente della fase difensiva ma si fa vedere anche in avanti come quando offre un buon pallone a Karamoh a inizio partita. (st 18‘ ILIC 5: lo si vede solamente quando opta per un velo anziché andare alla conclusione sul cross invitante di Pedersen dalla destra. Non convince)

GINEITIS 6: Vanoli gli dà ancora fiducia e il lituano lo ripaga questa volta con una buona prestazione. È sempre nel vivo del gioco, tocca moli palloni e si inserisce in avanti ogni volta che ne ha la possibilità. (st 18′ VLASIC 5,5: Vanoli ancora una volta lo inserisce a partita in corso ma stavolta il numero 10 non riesce a incidere)

SOSA 5,5: il rigore che Piccinini concede al Bologna per il suo fallo su Holm è abbastanza generosa, resta comunque l’imprudenza del suo intervento in scivolata. Con il passare dei minuti si scuote dall’errore ma la prestazione resta insufficiente,.

KARAMOH 6,5: viene confermato in attacco, una mossa azzeccata quella di Vanoli perché con i suoi spunti in velocità crea più di un problema alla difesa avversaria. Combina bene anche con i propri compagni. Nel finale esce stremato (st 33′ NJIE: sv)

SANABRIA 4,5: è uno dei peggiori nel Torino. Con il pallone tra i piedi è sempre molto macchinoso e finisce più volte per rallentare il gioco della squadra facendo infuriare in varie occasioni Vanoli che, nella ripresa, lo richiama in panchina (st 18′ ADAMS 5,5: non riceve alcun pallone invitante dentro l’area non riesce a combinare molto)

ALL. VANOLI 5: l’unica differenza rispetto alla formazione schierata inizialmente contro l’Empoli è Maripan al posto dello squalificato Coco. Spera di ripetere lo stesso piano tattico ma stavolta i cambi non danno l’apporto sperato.