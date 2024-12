Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Bologna: la squadra di Italiano fallisce l’occasione di portarsi avanti, Walukiewicz esce in barella

Per la sfida al Bologna, Vanoli conferma Karamoh in attacco e tiene ancora in panchina sia Vlasic Ché Adams, il cui contributo a gara in corso, a Empoli, aveva permesso ai granata di battere i toscani. C’è il presidente Cairo allo stadio, ci sono puntuali sin dal riscaldamento i cori contro il patron. La partita del Toro inizia subito in salita perché dopo appena cinque minuti l’arbitro Piccinini viene richiamato al Var Dopo aver rivisto il possibile fallo di Sosa su Holm, il direttore di gara decide di concedere il calcio di rigore. Sul dischetto va Castro ma Milinkovic-Savic para il tiro dagli undici metri dell’attaccante felsineo, facendosi trovare pronto anche sulla ribattuta di Pobega. Il Toro si salva ma la partita, da una parte e dall’altra, comunque non decolla. Restano una costante i cori contro il presidente Cairo, che osserva dalla sua solita postazione il match. Al 26′ il cross di Pedersen finisce dalle parti di Sosa: tiro al volo del croato e palla che finisce fuori non di molto. Poco dopo la mezz’ora un’altra interruzione: resta a terra Walukiewicz, apparentemente senza che ci sia stato alcun contrasto. Sembra lamentare un problema al costato: lo staff medico accorso chiama subito il cambio e pure la barella. Allo scadere del primo tempo occasione per Karamoh, lanciato da Maripan. Recupera, all’ultimo istante, Beukema, che anticipa il suo stesso portiere oltre all’attaccante, sbrogliando una situazione pericolosa. Nei cinque minuti di recupero le squadre si allungano un po’ ma mancano il colpo per andare in vantaggio prima dell’intervallo: la gara resta sullo 0-0.