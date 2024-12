Torino-Bologna, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tutto pronto per Torino-Bologna, anticipo del sabato di Serie A che va in scena alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata vogliono vincere per avvicinarsi a metà classifica, mentre gli ospiti vanno alla ricerca di tre punti che potrebbero portarli a ridosso della zona Europa League. Sarà una sfida da non perdere. Segui Torino-Bologna in diretta su Toro.it.

Torino-Bologna: il prepartita

Ore 13.00 Mancano esattamente due ore al calcio d’inizio di Torino-Bologna, sfida che apre il sabato di Serie A. Le due squadre si sfidano con l’obiettivo di migliorare la loro posizione in classifica, in vista di un 2025 ricco di sfide impegnative. I pullman arriveranno a breve allo Stadio Olimpico Grande Torino, mentre una fetta importante di tifosi si ritrova già all’esterno dell’impianto.

Torino-Bologna: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Sosa; Sanabria, Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Bianay Balcot, Dembelé, Vojvoda, Lazaro, Tameze, Ilic, Gineitis, Karamoh, Njie. All. Vanoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard, Ferguson, Dominguez; Castro. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Posch, Corazza, Erlic, Holm, Lykogiannis, Casale, Orsolini, Fabbian, Iling Junior, Urbanski, Karlsson, Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere Torino-Bologna in streaming e in TV

Per vedere in diretta Torino-Bologna in streaming e TV è necessario collegarsi alla piattaforma Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A. Si può accedere a Dazn da qualsiasi dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

TORINO: In attesa di comunicazione

BOLOGNA: In attesa di comunicazione

Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15