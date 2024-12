Le formazioni ufficiali per la sfida tra Torino e Bologna all’Olimpico Grande Torino: Karamoh confermato, in difesa c’è Maripan

Meno di un’ora al calcio di inizio di Torino-Bologna. Tante conferme per Vanoli, rispetto alla formazione che ha battuto l’Empoli nell’ultimo turno di campionato. In difesa manca lo squalificato Coco, c’è Maripan al suo posto al fianco di Walukiewicz e Masina. In mezzo al campo confermati invece Ricci, Gineitis e Linetty, così come Karamoh al fianco di Sanabria. Dalla panchina Vlasic, Njie e Adams.

Torino-Bologna, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh. A disp. Donnarumma, Paleari, Bianay Balcot, Vojvoda, Dembele, Ilic, Vlasic, Lazaro, Tameze, Adams, Njie. All. Vanoli

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard, Ferguson, Dominguez; Castro. A disp. Skorupski, Bagnolini, De Silvestri, Posch, Corazza, Erlic Lykogiannis, Casale, Orsolini, Fabbian, Iling Junior, Urbanski, Karlsson, Dallinga. All. Italiano.