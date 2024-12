I convocati di Paolo Vanoli e Vincenzo Italiano per la sfida tra Torino e Bologna, in programma sabato 21 dicembre alle ore 15

Torino-Bologna va in scena per la 17^ di Serie A. Ultima partita prima di Natale. Calcio d’inizio in programma sabato 21 dicembre alle ore 15, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Toro che vuole dare continuità alla vittoria di Empoli. Stesso discorso per il Bologna, che ha battuto nell’ultimo turno la Fiorentina. Di seguito, i convocati delle due squadre.

I convocati di Vanoli

In attesa di comunicazione

I convocati di Italiano

Tra i rossoblù rientra Orsolini: ecco i convocati di Italiano per la sfida al Toro.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Odgaard, Orsolini.