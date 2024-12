Le possibili scelte di Italiano per la sfida tra il suo Bologna e il Torino, in programma questo pomeriggio alle 15

È tutto pronto per Torino-Bologna, match che apre il sabato del 16° turno di Serie A. Dopo la vittoria di Empoli i granata ospitano i rossoblù, reduci da grandi risultati e attualmente nelle zone alte della classifica. Vincere sarebbe fondamentale per poter allontanare per un po’ il discorso legato alla salvezza, mentre con un passo falso si rischierebbe di tornare a essere risucchiati dal gruppetto che lotta per non retrocedere. Dal canto suo Italiano cerca i tre punti per avvicinarsi alla zona Europa League, e – al netto delle defezioni – schiererà i migliori a disposizione.

La difesa è la titolare

Come di consueto, l’ex allenatore della Fiorentina schiererà i propri uomini con un 4-2-3-1 offensivo. In porta ci sarà Skorupski, favorito per giocare rispetto a Ravaglia, mentre davanti a sé i centrali saranno Beukema e Lucumì, la coppia titolare di questa stagione. Sulla fascia destra De Silvestri è in vantaggio su Posch, mentre a sinistra c’è il giovane Miranda, ex calciatore del Barcellona arrivato l’estate scorsa a parametro zero dopo l’esperienza in Spagna con il Betis.

Tante opzioni in attacco

In mediana pesa l’assenza di Aebischer: al fianco di Freuler ci sarà Pobega. Toccherà invece a Ferguson fare da collante tra centrocampo e attacco, mentre tra le ali non saranno presenti né Ndoye né Orsolini. Lo svizzero non è al meglio e non sarà del match, mentre l’ex Atalanta e Juventus è rientrato dopo un paio di settimane ai box e partirà dalla panchina. Al loro posto pronti il giovane Dominguez e Odgaard, con anche Iling-Junior che verrà utilizzato come arma a gara in corso. La punta sarà invece Castro, che è ormai il titolare nonostante il grosso investimento fatto per Dallinga.

La probabile formazione del Bologna

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard, Ferguson, Dominguez; Castro. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Posch, Corazza, Erlic, Holm, Lykogiannis, Casale, Orsolini, Fabbian, Iling Junior, Urbanski, Karlsson, Dallinga. All. Italiano.

Squalificati: –

Indisponibili: Cambiaghi, Aebischer, El Azzouzi, Ndoye.