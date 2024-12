La probabile formazione del Torino / Dopo lo splendido gol siglato contro l’Empoli lo scozzese può tornare in campo dall’inizio

Contro l’Empoli ha guardato dalla panchina i compagni giocare per circa un’ora, poi è entrato e ha regalato la vittoria al Torino con una prodezza da centrocampo: Ché Adams contro il Bologna dovrebbe invece giocare dal primo minuto. Paolo Vanoli è infatti intenzionato a dare fiducia allo scozzese che agirà al fianco di Antonio Sanabria, confermato nonostante la lunga astinenza dal gol (non segna da due mesi, dal 20 ottobre): il tecnico, continuando a dargli fiducia, spera che il paraguaiani possa finalmente sbloccarsi.

Torino: Maripan torna titolare in difesa

Rispetto alla partita contro l’Empoli ci saranno anche novità in difesa e a centrocampo: Guillermo Maripan sostituirà lo squalificato Saul Coco al centro della linea a tre, con Sebastian Walukiewicz e Adam Masina (entrambi in diffida) nei ruoli di braccetti. Tra i pali confermato ovviamente ill titolatissimo Vanja Milinkovic-Savic.

Ballottaggio tra Linetty e Gineitis a centrocampo

Per quel che riguarda il centrocampo, la novità dovrebbe essere Nikola Vlasic: il croato, come Adams, era entrato bene contro l’Empoli e Vanoli vuole premiarlo. Il numero 10 agirà come mezzala destra. Dovrebbe essere in campo dal primo minuto anche Samuele Ricci, che negli scorsi giorni ha dovuto fare i conti con qualche linea di febbre. Ricci dovrebbe agire come mezzala sinistra, con Karol Linetty al centro. Se invece dovesse essere Gvidas Gineitis al polacco, il numero 28 agirà da regista davanti alla difesa. Partirà invece dalla panchina Ivan Ilic. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Marcus Pedersen e Borna Sosa.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Sosa; Sanabria, Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Bianay Balcot, Dembelé, Vojvoda, Lazaro, Tameze, Ilic, Gineitis, Ciammaglichella, Karamoh, Njie. All. Vanoli

Squalificati: Coco

Indisponibili: Ilkhan, Savva, Schuurs, Zapata