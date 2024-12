Il presidente non assisteva a una gara casalinga del Torino dallo scorso 3 novembre, aveva saltato le sfide con Monza e Empoli

Un mese e mezzo dopo l’ultima volta, Urbano Cairo è tornato all’Olimpico Grande Torino: era dalla gara contro la Fiorentina dello scorso 3 novembre che non si vedeva a una partita casalinga del Torino, aveva infatti saltato quella contro il Monza (dove ci fu anche lo sciopero della Maratona per un tempo e una contestazione ininterrotta per tutti i 90 minuti) e quella contro il Napoli. Aveva invece assistito dallo stadio alle trasferte contro Genoa e Empoli. Il presidente è arrivato intorno alle 14.30 ed è stato immediatamente avvicinato da un tifoso che gli ha chiesto un autografo. La Curva Maratona e la Primavera stanno invece proseguendo con la contestazione.