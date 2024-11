Non è iniziata al meglio l’avventura di Guillermo Maripan al Torino. Ora c’è voglia di riscatto, dopo gli errori fatti

Domani tutti i giocatori del Torino saranno rientrati al Filadelfia. Tra questi, anche gli ultimi 2: Antonio Sanabria e Guillermo Maripan. Entrambi impegnati in Sudamerica, hanno giocato questa notte. Se il primo è al Toro da anni ed è certo di giocare contro il Monza, lo stesso non vale per il secondo. La sua avventura al Torino non è iniziata al meglio. Due errori pesanti e la panchina nel derby della Mole. Ora c’è voglia di riscatto. Ma c’è anche concorrenza in difesa, una difesa che il Torino di Vanoli deve ancora sistemare per bene. Coco, Walukiewicz, Masina e Vojvoda. Maripan deve convincere l’allenatore e deve lasciarsi gli errori alle spalle.

Gli errori

In Perù-Cile 0-0 e Cile-Venezuela 4-2, ha giocato 180 minuti con la fascia da capitano al braccio. Eppure in Serie A non ha convinto. 6 partite giocate su 12, con 1 cartellino rosso. Espulsione rimediata a San Siro nel primo tempo, che poi ha contribuito a far perdere il Torino per 3-2. L’altro errore invece lo ha commesso, dopo l’Inter, contro la Fiorentina. Ha lasciato Kean libero di segnare il definitivo 1-0. Classe 1994, ha 30 anni. Esploso in Spagna all’Alaves, il Monaco lo ha pagato 18 milioni nel 2019. In estate il Toro lo ha preso per 2 milioni. Deve ancora adattarsi al calcio italiano.

Vanoli non come con Coco

Vanoli è sempre stato chiaro su Maripan. Per prima cosa, ha detto che non è un braccetto. Poi che essendo capitano del Cile, è una risorsa importante. Ma ha anche detto che errori come il rosso a San Siro non li accetta. Dopo l’autogol di Coco a Cagliari, aveva detto: “Coco non riposerà, questi giocatori devono imparare a essere campioni, tutti passiamo certi momenti, dobbiamo resettare. Nei momenti difficili bisogna usare la testa altrimenti ogni volta che uno sbaglia lo lasciamo in panchina?”. Coco infatti ha sempre giocato. Maripan invece, dopo l’errore contro la Viola, è finito in panchina. Molto probabile che Vanoli, da lui, si aspetti ben altro. Il campionato è ancora molto lungo.