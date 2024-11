Domenica c’è Torino-Monza allo Stadio Olimpico Grande Torino. Negli ultimi due anni, ci sono stati molti errori arbitrali

Domenica riparte la Serie A con la 13^ giornata. Alle ore 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino, c’è Torino-Monza. Partita complicata e delicata per il Toro. L’arbitro sarà Abisso, con Dionisi al Var. Nelle ultime due stagioni, ci sono stati errori e polemiche arbitrali. Tutto questo ha fatto molto discutere. Di seguito, gli episodi nelle due passate stagioni.

La stagione 2023/2024

Seconda stagione del Monza in Serie A, con Palladino in panchina. Al Toro c’è Juric. Polemiche sia all’andata che al ritorno. L’andata si è giocata l’11 novembre 2023: Monza-Torino 1-1. Granata in vantaggio al 55′ con Ivan Ilic, su assist di Duvan Zapata. Poi pareggio di Andrea Colpani al 65′ su errore di Gineitis. Ma il Toro protesta e fa bene. Nel primo tempo, sullo 0-0, Rodriguez aveva segnato un gol regolare al 100%. Ma la rete è stata annullata per una spinta (minima e impercettibile) di Zapata su Caldirola. Polemiche anche al ritorno, il 30 marzo 2024. Al 69′, fallo in area di Pessina su Ricci: rigore e cartellino giallo. Sanabria trasforma e il gol decide la gara. Poi al 72′, altro fallo di Pessina su Ricci: espulso. Questa volta a recriminare è stato il Monza, ma i due falli c’erano.

La stagione 2022/2023

Prima stagione del Monza in Serie A. All’andata Juric, alla prima giornata, batte Stroppa 2-1 in trasferta il 13 agosto 2022 e non ci sono polemiche. Ma al ritorno sì. Il 7 maggio 2023 Torino-Monza finisce 1-1. Toro in vantaggio al 46′ con Sanabria. Poi all’86’ pareggia i conti Caprari. Ma all’87’, quello che succede è clamoroso. Karamoh imbuca per Ricci. Rovella lo tira giù in area: niente. Zufferli non va nemmeno al Var, ma la trattenuta era evidente. Altro torto arbitrale per i granata.