Contro il Bologna il Toro si è reso protagonista di una terribile prestazione: una delle poche note positive è stata la gara di Karamoh

Yann Karamoh a inizio stagione era in fondo alle gerarchie di Vanoli ma ora sembra essere stato riscoperto dal tecnico. Per lui due partite da titolare di fila contro Empoli e Bologna. Ad Empoli il numero 7 non era riuscito ad incidere ed era stato cercato poco, ciò nonostante era riuscito a crearsi una buona occasione di tiro murato poi dalla difesa. Nella sfida di ieri contro il Bologna l’attaccante granata è stato uno dei pochi giocatori di Vanoli “salvabili”: infatti spesso è riuscito a tenere palla sull’attacco dei difensori avversari anche quando circondato e apparentemente chiuso. Una delle occasioni principali del Toro nella gara di ieri è arrivata grazie ad un suo geniale colpo di tacco per Pedersen che poi ha crossato sul secondo palo dove Borna Sosa ha colpito mancando di poco lo specchio.

Karamoh: buone prestazioni ma indugia troppo sul tiro

Karamoh si è reso sicuramente protagonista in positivo delle ultime due partite dei granata ma in entrambi i casi ha mancato l’appuntamento con il gol. Il numero 7 ha avuto una buona occasione contro l’Empoli e una contro il Bologna ma in entrambi i casi il suo indugiare prima di calciare ha fatto svanire le occasioni. Contro l’Empoli le troppe finte hanno permesso ali difensori di posizionarsi tra lui e la porta difesa da Vasquez e così il tiro è stato murato. Contro il Bologna invece l’ottimo pallone filtrante di Maripan ha regalato a Karamoh qualche secondo a tu per tu con il portiere per calciare. Ancora una volta però l’attaccante granata ha indugiato quel tanto che bastava a consentire al difensore del Bologna di recuperarlo e rallentarlo per poi facilitare l’intervento in uscita di Ravaglia.

Le sue caratteristiche possono aiutare i granata

Karamoh è un attaccante diverso rispetto agli altri che il Toro ha in rosa, l’unico che sistematicamente cerchi la profondità. Questa caratteristica può essere veramente utile per i granata in un momento così difficile ma i suoi compagni devono anche abituarsi a servirlo in questa maniera così diversa rispetto a Sanabria, Zapata o Adams.