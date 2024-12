Il triplo cambio di Vanoli non cambia l’inerzia della partita, al contrario il Toro anche nella ripresa non tira mai in porta

A Empoli avevano dato la scossa e portato i tre punti, colo Bologna invece i cambi sono risultati assolutamente inconsistenti. Oltretutto il Torino dell’ultima mezz’ora non ha mostrato neppure quel minimo (minimo) slancio visto nel primo tempo. Vlasic, Adams, Ilic: è principalmente da loro che Vanoli ma pure i tifosi si sarebbero aspettati di più nel finale di partita. A sorpresa entrambi dall’undici iniziale, il croato e lo scozzese avevano confezionato il gol del Castellani – con grande merito del secondo, vista la prodezza – e dato più vitalità alla squadra, certamente aiutata dal vantaggio. La scossa invece non si è proprio vista sabato contro la squadra di Italiano.

Adams-Vlasic stavolta non sono decisivi

Adams è rimasto a secco allungando così la striscia negativa in casa, Vlasic è sembrato quello già visto in più occasioni in questo inizio di campionato. E Ilic? Le parole di Vanoli alla vigilia, quella bacchettata del suo allenatore alla vigilia, avrebbe dovuto quantomeno scuoterlo, portarlo ad una reazione, far sì che sul campo potesse rispondere a quelli che non sono altro che stimoli da parte di chi guida il gruppo. Invece no, quasi non ci si accorge di lui e la partita gli scivola via così.

Njie, poco tempo per incidere

Njie entra quasi è quasi troppo tardi: meno minuti rispetto all’ultima volta, forse ne avrebbe avuti ancora meno o nessuno se Karamoh non avesse chiesto il cambio. Poco tempo per provare, come spesso gli è accaduto, a dare la carica alla squadra. La sua freschezza non è servita, nemmeno in un momento della gara in cui il Bologna non aveva affondato il colpo del ko, quello del 2-0.