Il difensore marocchino sta convincendo poco nelle ultime partite, ecco perché il dt vuole prendere un difensore al suo posto

Il 2024 del Toro davanti ai propri tifosi si è chiuso con una sconfitta. Nell’ultima partita all’Olimpico Grande Torino i granata sono stati battuti 0-2 dal Bologna, che per tutti e 90 i minuti ha meritato di tornare a casa con i tre punti. La partita si è sbloccata al momento dei cambi, con Italiano che ha deciso di far entrare Dallinga che, dopo neanche un minuto, ha segnato la prima rete italiana approfittando di un grande errore di valutazione di Masina. Ancora una volta il difensore marocchino non ha convinto e si è dimostrato protagonista in negativo, motivo per cui in società stanno iniziando a fare riflessioni in ottica mercato. Non sul suo futuro, a meno di clamorose offerte, ma su un possibile investimento per un centrale mancino che possa dargli il cambio.

Vagnati valuta

È stato ripetuto più volte: in estate il Toro ha sì preso i tre difensori che gli servivano a livello numerico, ma neanche uno di piede mancino. Il braccetto sinistro rappresentava una priorità per i granata, che già lo scorso anno avevano faticato molto con Rodriguez e lo stesso Masina. Per gran parte dell’estate Vagnati e Cairo hanno seguito Hajdari, svizzero classe 2003 per cui non si è riusciti a trovare un accordo con il Lugano. Possibile che il direttore tecnico granata torni su di lui in questa sessione di gennaio, ma le richieste del club elvetico potrebbero essere superiori a 6 mesi fa dato il rendimento positivo di questa prima parte di stagione. Nel frattempo si sono aggiunti altri nomi alla lista di Vagnati, ma al momento il dt vuole tenere le carte coperte. La situazione però è chiara: i granata non possono permettersi di continuare così, oltre all’attaccante serve un difensore mancino che possa prendere il posto di Masina.