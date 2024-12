Tra l’8ª e la 17ª giornata i granata hanno segnato soltanto tre gol: nessuna squadra del campionato ha fatto peggio

Il Torino ha chiuso il proprio 2024 di casa con una sconfitta contro il Bologna. I granata hanno perso internamente contro i rossoblù di Vincenzo Italiano, avversario di tutto rispetto che nelle ultime giornate ha quasi sempre vinto. Il Toro ha invece quasi sempre perso, e per l’ennesima volta non è riuscito a segnare: la sterilità offensiva ora inizia davvero a preoccupare, iniziano a essere troppe le partite a secco. Sin dall’infortunio di capitan Zapata, Sanabria e compagni hanno segnato solamente 5 gol nelle 10 partite giocate. Davvero poco per poter pensare di puntare a qualcosa di diverso dalla salvezza.

Senza Zapata nessuno sa far gol

2 gol al Cagliari (in una partita comunque persa), poi uno ciascuno a Como, Monza ed Empoli. E a peggiorare ulteriormente il dato ci pensa il fatto che, in particolare contro brianzoli e toscani, le reti sono arrivate prima da palla inattiva e poi con un tiro da centrocampo di Adams: in sostanza, il Toro non sa più fare gol su azione manovrata. Intanto sono diventate 7 le partite a secco in queste prime 17 gare di Serie A, statistica che ha permesso a Vanoli di eguagliare il record negativo segnato da Juric lo scorso anno a questo punto. Dati su dati, che permettono di entrare all’interno della crisi del Torino e analizzarla nei minimi dettagli. Da quando c’è Zapata non si vede più del gioco o dell’efficacia offensiva, motivo per cui risulta obbligatorio acquistare un attaccante già nelle prime due settimane di gennaio.

Nessuno peggio del Torino

Tornando alla statistica di partenza, che si concentra sui gol fatti tra l’8ª e la 17ª giornata, evince come nessuno in Serie A abbia fatto peggio del Torino, che è ultimo per distacco. I granata hanno segnato infatti solamente 5 reti in questo range di partite, mentre le due squadre penultime, Lecce e Como, ne hanno fatti 8. Insomma, tutto al momento preoccupa.

La classifica dei gol fatti tra l’8ª e la 17ª giornata

Atalanta 26 gol segnati Inter 24 Fiorentina 19 Lazio 18 Juventus 18 Bologna 16 Roma 15 Parma 13 Napoli 12 Venezia 12 Cagliari 11 Milan 10 Empoli 10 Monza 10 Genoa 9 Udinese 9 Verona 9 Lecce 8 Como 8 TORINO 5