Nonostante Vanoli abbia provato a punzecchiarlo alla vigilia del match, Ilic ha deluso ancora contro il Bologna

Forse, la vittoria di Empoli ha rappresentato un caso. Il Torino è tornato a perdere, stavolta contro il Bologna. Nel match che ha aperto il sabato di Serie A i granata sono stati sconfitti 0-2 dai rossoblù, nettamente superiori alla squadra di Vanoli sul piano tattico e non solo. Una partita rimasta in equilibrio (solo nel punteggio) fino alla metà del secondo tempo, quando i cambi hanno fatto la differenza: per gli ospiti in positivo, per il Toro ancora una volta al contrario. Vanoli ha fatto entrare Adams, Vlasic, Njie e Ilic, ma nessuno è riuscito a dare la scossa che i compagni necessitavano. Il serbo, in particolare, è entrato svogliato come ormai troppo spesso accade.

Ilic, non ci siamo

Da “Ilic è un giocatore con qualità importanti ma nel calcio le qualità sono fine a se stesse, deve imparare a mettere la squadra davanti” a “Ho schierato Karamoh e Gineitis per un motivo, la voglia che mettono. Tutti stanno dando il massimo: non guardo 12 persone, ma chi merita gioca”, il passo è breve. Tra la conferenza pre-partita e quella post sconfitta contro il Bologna Vanoli ha provato più volte a punzecchiare Ilic, senza però riuscirci. In particolare le parole rilasciate dopo lo 0-2 sanno maggiormente di bocciatura, da parte di un allenatore che ha provato a dare diverse chance a un giocatore che, però, non sembra mai svoltare. Contro i rossoblù, alla prima partita dopo il lungo infortunio, l’ex Verona ha ripreso da dove aveva lasciato: camminando in campo. A nulla è servita la scossa che ha provato a dargli il tecnico, e la dimostrazione perfetta sono i 30 minuti avuti a disposizione. Ilic non è riuscito a far vedere nulla di positivo, ma al di là degli aspetti tattici o tecnici a far imbestialire Vanoli è ancora una volta la mancanza di voglia. Un passo indietro per quanto riguarda il rendimento ma anche nelle gerarchie: il mister ormai lo conosciamo, e se il serbo vorrà ritrovare spazio dovrà dimostrare tanto in allenamento. Nessuno ha il posto assicurato, neanche se ci si chiama Ivan Ilic e si è il secondo acquisto più oneroso nella storia del club.