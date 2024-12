Il centrocampista serbo è stato punzecchiato dal tecnico in conferenza stampa: sta a lui ritrovare la giusta condizione

L’attesa è finita: dopo più di una settimana il Torino torna in campo. Alle 15 i granata ospitano il Bologna, per una partita che può valere tanto: non solo ai fini della classifica, dove con una vittoria si potrebbe allontanare per un paio di settimane la zona retrocessione per piazzarsi a metà classifica, ma anche perché sarà l’ultima sfida del 2024 giocata in casa e la squadra vuole chiudere con una vittoria. Scelte ormai definite per Vanoli, che dovrebbe confermare quasi in toto l’11 che ha vinto a Empoli. Alcuni giocatori importanti potrebbero rimanere fuori: uno su tutti Ivan Ilic, bacchettato dal tecnico in conferenza stampa.

Ilic cerca il riscatto

“Ilic sta bene, se l’ho portato in panchina con l’Empoli è perché fa parte del gruppo. Come Vlasic è un giocatore con qualità importanti ma nel calcio le qualità sono fine a se stesse, deve imparare a mettere la squadra davanti”: così Paolo Vanoli si è espresso sul centrocampista serbo, con il chiaro intento di bacchettarlo prima di una sfida particolarmente importante e delicata. Effettivamente il serbo – al di là degli infortuni che gli hanno fatto saltare diverse partite – ha fin qui fatto vedere molto poco. Oltre al gol contro l’Atalanta della seconda giornata non sono arrivati acuti particolari, a dimostrazione di come in questa stagione si stia mostrando in difficoltà.

Il paragone con Vlasic

Il confronto fatto con Vlasic sembra essere esatto: entrambi erano incaricati a guidare il centrocampo in questa stagione, entrambi sono stati condizionati dagli infortuni ed entrambi hanno fin qui deluso. Vanoli attende ancora che la loro stagione possa iniziare: con un Vlasic e un Ilic (quelli veri) in più, l’annata del Toro potrebbe davvero prendere un’impennata positiva.