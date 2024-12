Ecco dove vedere Torino-Bologna in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 21 dicembre alle 15

Nella 17^ giornata di Serie A si affrontano Torino e Bologna. Torino-Bologna è in programma sabato 21 dicembre alle ore 15. Si prospetta una bella partita, con entrambe le squadre che arrivano da una vittoria. Paolo Vanoli contro Vincenzo Italiano. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.