Ancora una volta, dopo la sconfitta del Torino, i tifosi hanno contestato la società

Il Torino è stato sconfitto dal Bologna, che si è imposto 0-2 all’Olimpico. Una prestazione nel complesso non troppo entusiasmante da parte dei ragazzi di Vanoli, inferiori rispetto agli ospiti. Come al solito sono proseguite le contestazioni da parte dei tifosi, che questa volta hanno “intensificato” le proteste. La Maratona si è prima svuotata al 90′ in segno di disaccordo, e i tifosi si sono posizionati sotto la tribuna, esattamente dove era avvenuta l’ultima contestazione. Come riferito da Sky Sport, inoltre, il presidente Cairo potrebbe uscire dallo stadio scortato dalla Digos.

La Maratona contesta Cairo

Ore 17.43 Il presidente Cairo ha appena lasciato lo stadio Olimpico Grande Torino da una uscita secondaria, lontano dai tifosi, mentre fuori la protesta non si placa.

Ore 17.20 La macchina con cui Urbano Cairo è arrivato allo stadio Grande Torino è ancora all’interno dello stadio. Nel frattempo fuori non si fermano i cori contro il presidente. “Urbano Cairo devi vendere, vattene! Vattene””, “Cairo vattene”, sono quelli che si sentono a ripetizione da parte dei tifosi che da circa mezz’ora sono fuori dallo stadio.

Il video: