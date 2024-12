Cagliari-Torino è stata la partita dell’ultimo gol: Sanabria non segna da due mesi

Lunga attesa per il ritorno al gol di Antonio Sanabria, che da ormai due mesi non riesce a trovare la rete. L’ultima volta che l’attaccante paraguaiano ha esultato è stato il 20 ottobre, contro il Cagliari. Da allora, otto partite senza segnare, un digiuno che ha pesato non poco anche sulla squadra. Nonostante nelle ultime 8 sia sempre stato titolare, in tre occasioni è addirittura rimasto in campo per tutta la durata della gara, ma la rete continua a sfuggirgli. In questo periodo, il Toro ha faticato a decollare, con prestazioni non sempre brillanti, e l’assenza del gol da parte di Sanabria è diventata un elemento di preoccupazione per la squadra e per il suo allenatore.

Le parole di Vanoli: “Deve spaccare la porta”

La mancanza di continuità sotto porta sta mettendo sotto esame non solo l’attaccante, ma anche l’intero reparto offensivo granata, che faticano a trovare il giusto equilibrio. Proprio per cercare di sbloccare questa situazione, oggi mister Vanoli ha rilasciato dichiarazioni chiare e motivanti in conferenza stampa. L’allenatore ha sottolineato che, pur riconoscendo che Sanabria sta lavorando bene in allenamento, c’è bisogno di un ulteriore passo in avanti. “Lo sto vedendo bene, ma deve essere più cattivo, deve ricercare il gol con maggiore ferocia”, ha detto Vanoli. L’allenatore ha insistito sulla necessità che l’attaccante diventi più cinico sotto porta, tirando fuori quella rabbia e determinazione che sono il marchio di fabbrica dei grandi bomber. “I gol li ha, lo ha dimostrato in passato, deve solo avere la voglia di spaccare la porta“, ha concluso l’allenatore.

Dopo Adams, Vanoli aspetta Sanabria

Parole che, senza dubbio, suoneranno come una carica per il paraguaiano, che ora dovrà rispondere con i fatti a questa chiamata al riscatto. Il Toro ha sicuramente bisogno di Sanabria al massimo della sua forma per risalire la classifica. A Empoli si è finalmente sbloccato Adams, che ora cerca il gol in casa che manca da tempo, ora Vanoli aspetta il suo numero nove.