La sfida che si giocherà Sabato alle 15 allo stadio Grande Torino vedrà anche i due attaccanti mettersi a confronto

Il confronto tra due attaccanti come Santiago Castro e Chè Adams rappresenta una delle sfide più interessanti di questa stagione. Entrambi hanno vissuto momenti di adattamento all’inizio dell’annata, con Castro che ha dovuto battagliare per un posto da titolare con l’altro giovane Dallinga, mentre Adams ha trovato moltissimo spazio dopo l’infortunio di Duvan Zapata. Sebbene, soprattutto l’ataccante granata non abbiasempre avuto un rendimento costante, entrambi hanno dimostrato di possedere talento e colpi e di essere pronti a prendersi la scena. La sfida nella sfida tra i due potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito finale del match.

Santiago Castro: Talento e prospettiva

Lucas Castro, classe 2004, ha trovato finalmente la sua dimensione al Bologna dopo un inizio di stagione in cui ha dovuto dividersi il posto da titolare con Dallinga. Dopo aver conquistato la fiducia di Vincenzo Italiano, il giovane attaccante argentino ha preso il suo posto da titolare, sfruttando al meglio le sue caratteristiche tecniche collezzionando 4 reti e 3 assist nelle 15 partite disputate finora. Castro sta dimostrando di essere un punto fermo dell’attacco rossoblù, mostrando un’ottima intesa con i compagni e una buona lettura della partita. La sua velocità, il dribbling stretto e la capacità di finalizzare sono qualità che lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie, e il suo rendimento è uno dei motivi principali per cui il Bologna sta attraversando un buon momento in campionato.

Chè Adams: Può prendersi il Torino in mano

Chè Adams, Classe 1996 ha atrovato davvero molto spazio dopo l’infortunio di Zapata, anche se il suo rendimento non è stato sempre uniforme, Adams ha dimostrato sprazzi di grande talento, e nelle 15 partite fin qui giocate ha messo a segno 4 reti e 1 assist. La sua forza fisica, unita a una buona tecnica individuale, lo rendono un attaccante pericoloso, nonostante non sia sempre riuscito a essere decisivo, l’attaccante granata arriverà sabato in gran fiducia dopo l’eurogol messo a segno contro l’Empoli Venerdi scorso.