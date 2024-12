Che Adams ha deciso la sfida contro l’Empoli con un euro gol da centrocampo ed è stato intervistato nel post partita da DAZN

Dopo la vittoria del Torino sull’Empoli per 0-1 ha parlato ai microfoni di DAZN Che Adams, che ha deciso la partita con un eurogol da centrocampo Ecco le parole di Adams: “Ho visto che era fuori dalla porta, ho pensato a tirare e la palla è entrata”. Inevitabile la domanda sull’euro gol segnato oggi dallo scozzese che ha risposto così: “Tutti i gol sono belli, ma questo è sicuramente difficile da fare”. Durante l’intervista è arrivata anche la domanda sul fatto che sia subentrato e non partito dall’inizio: “No, non mi aspettavo di partire titolare. Penso che la cosa più importante sia dare tutto quando si è sul campo. Ci sono tanti giocatori importanti, la cosa importante è continuare ad ottenere vittorie come abbiamo fatto oggi”.