Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni DAZN dopo la vittoria del Torino per 0-1 in casa dell’Empoli grazie al gol di Che Adams

I granata hanno ritrovato finalmente la vittoria in un periodo molto difficile. A portare i tre punti in una partita molto bloccata ci ha pensato Che Adams che da centrocampo si è inventato un gol strepitoso. Con questo successo i granata hanno agganciato l’Empoli in classifica a quota 19 punti. Paolo Vanoli ha poi parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 0-1. Ecco le sue parole: “Sicuramente, stiamo parlando di un giocatore (Adams) che ha fatto benissimo anche in Premier. Stasera con questo colpo l’ha dimostrato. Bisogna avere pazienza ed aspettare questi giocatori che arrivano in un campionato difficile molto tattico. Lui sta studiando e stasera è per lui un grosso premio. Meritava anche di segnare Sanabria ma Vasquez ha fatto una grande parata”. Poi ha parlato dello spirito di squadra: “Mi ha fatto piacere lo spirito di squadra, se vogliamo arrivare a risultati importanti abbiamo bisogno di tutti. L’ho dimostrato da quando sono qui, l’ho dimostrato facendo partire Karamoh oggi. Una squadra non può giocare per un campionato con 11 giocatori. Noi abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia. Vlasic ho sempre detto che per noi è un giocatore importante e stasera lo ha dimostrato. Sapendo che l’Empoli segna molto nel primo tempo ho preferito più un centrocampista. Poi chi entra fa la differenza perchè Vlasic le qualità le ha, Adams sappiamo chi è e anche Njie è un ragazzo che ci sta aiutando molto. Faccio i complimenti anche a Sosa che si sta ambientando”.

Vanoli: “Questa è la strada”

Vanoli ha poi concluso così l’intervista: “Per le caratteristiche dei nostri attaccanti abbiamo fatto giocare Karamoh, siamo tutti giocatori che prediligono la palla al piede e Karamoh ci ha sempre dato la palla lunga. Abbiamo stressato più la linea difensiva con i cross dei quinti. Questa è la strada con i piedi per terra. Dobbiamo essere equilibrati in questo momento sapendo che c’è una partita importante in casa”.