Così Ali Dembelé ha commentato la vittoria del Torino sul campo dell’Empoli: la sfida è stata decisa dalla rete di Adams

La Primavera del Torino, poi il Venezia dove ha incontrato quel Paolo Vanoli che poi è ricomparso sulla sua strada, proprio in granata. Spezzone oggi per Dembelè, che alla mezz’ora ha preso il posto di Walukiewicz contribuendo così al successo del Torino sull’Empoli: “Sì, ho un rapporto speciale col mister, eravamo a Venezia…”. Un Torino che vivrà sicuramente questo successo come una sorta di liberazione: “Sono stati momenti difficili senza vittorie, ora dobbiamo continuare a spingere, a non mollare”, ha spiegato. “Obiettivo? Dare sempre di più, ogni partita, pensiamo partita dopo partita e poi vediamo alla fine”.