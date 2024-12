Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del suo Empoli per 0-1 contro il Torino di Vanoli

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni DAZN dopo la sconfitta casalinga del suo Empoli contro il Torino di Paolo Vanoli. Con questa sconfitta inoltre la squadra toscana si fa agganciare dal Torino in classifica a quota 19 punti. Ecco le parole del tecnico dell’Empoli: “Sì, è vero che abbiamo creato occasioni e abbiamo avuto 12 calci d’angolo. Questo sta a significare la supremazia dei miei ragazzi. La palla gol più grande l’abbiamo avuta nel secondo tempo con Cacace. Il rammarico di aver fatto un’ottima prestazione contro una squadra secondo me composta da giocatori forti è proprio nel non aver portato a casa un risultato positivo che i ragazzi avrebbero meritato, però siamo qui a recriminare su una grandissima giocata sfruttando la nostra distrazione e soprattutto un doppio rimpallo dove sono stati più bravi e più determinati loro, sia nel contrasto che nell’esecuzione”.

Colombo doveva stare basso a legare il gioco

Poi il tecnico della squadra toscana ha parlato delle tante occasioni sprecate e della mancanza degli attaccanti in area: “Vero che mancavano i riferimenti in area. L’unico giustificato è Esposito perché avevamo preparato la partita con lui che doveva legare il gioco, attirando fuori il difensore centrale e attaccare così la profondità con Colombo o con Liberato, oppure libertà nel giocare nel mandare i compagni in porta. Detto questo su quella circostanza dovevamo arrivare con Colombo sul palo opposto. Questa è una questione di cattiveria, di voler fare gol a tutti i costi. Lì sicuramente si può fare meglio come si può fare meglio sulle palle inattive, perchè su dodici calci d’angolo, anche se non ho ancora rivisto il gol che ci hanno annullato, però su dodici calci d’angolo dobbiamo determinare, essere più cattivi. Anche perché solo in Coppa Italia abbiamo fatto gol su palla inattiva e ripeto, sono partite che si sbloccano e si pareggiano con delle situazioni da palle inattive”.

Sul gol annullato all’Empoli

Ha poi parlato del gol annullato alla sua squadra: “Sto riguardando il gol annullato: Maleh dov’era è rimasto. Maleh è la metà di MIlinkovic–Savic come struttura fisica. Maleh è sulla traiettoria di corsa ma non va lui addosso al portiere, però ripeto, è inutile stare qui a recriminare. Faccio i complimenti all’arbitro perché era all’esordio e non era semplice, non sta a me valutare il suo operato”.