La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Torino-Bologna: ecco le parole del tecnico

Vigilia di campionato anche in casa Bologna: Italiano ha presentato il match ch evedrà i suoi ragazzi ospiti al Grande Torino. Italiano: “Se non affronti il Torino con la massima attenzione è un calcio che ti mette in difficoltà. Conosco Vanoli, siamo stati compagni, è la nostra prima sfida lo saluterò volentieri. Hanno un entusiasmo che cercheremo di controbattere”

Le condizioni di Orsolini e l’obbiettivo europa

Torna tra i rossoblù Orsolini tra i convocati: ” Rientra Orso, non ci sarà Ndoye. Abbiamo tanti esterni, Odgaard è tornato esterno nel secondo tempo e sono stato molto sorpreso di quello che ha fatto in quella zona, ci ha permesso di guadagnare tre punti importanti” e riguardo alla domanda su quanti minuti ha nelle gambe: “Oggi secondo allenamento, è totalmente a disposizione, vediamo cosa dirà la partita. È inutile fare calcoli, vediamo quello che succede”. Infine arriva la domanda sull’obbiettivo europeo, a cui il tecnico risponde cosi: “È un argomento che tutti i giorni noi cerchiamo di crearci obiettivi, motivazioni e stimoli, è normale voler raggiungere qualcosa di gratificante. L’obiettivo è cercare di centrare qualcosa di importante. Se continuiamo così entrare in europa è un obiettivo della società e di tutti. Quale europa poi.. cerchiamo di entrare in una di queste tre. La Champions ci sta lasciando tanto, potevamo avere qualche punto in più ma ci sta lasciando tanto. Lavoriamo per portare a tutti e al presidente qualcosa che possa essere chiamato europa”.