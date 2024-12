Dopo Genoa ed Empoli, il Torino va alla ricerca del terzo clean sheet consecutivo per la prima volta in stagione: Milinkovic vuole esaltarsi

È la vigilia di Torino-Bologna, una sfida che può valere tantissimo per la squadra di Vanoli. Con una vittoria si potrebbe mettere da parte per un po’ il discorso legato alla lotta salvezza, mentre in caso di passo falso i granata rischiano di mettersi nuovamente in una situazione complicata. Il tecnico riparte dalle proprie conferme, e dunque dalle cose positive viste tra la sfida contro il Genoa e quella di Empoli. Non solo per quanto riguarda i titolari, ma anche gli aspetti tattici. L’elemento migliore è stato certamente rappresentato dai due clean sheet consecutivi: ecco che contro i rossoblù si andrà alla ricerca del terzo.

Non c’è due senza tre

Il Bologna è il 9° miglior attacco del campionato, e non sarà semplice portare a casa un’altra porta inviolata. Nonostante questo i miglioramenti in difesa delle ultime settimane fanno sperare in qualcosa di buono, e anche senza Coco si può raggiungere questo risultato. Tanto passa dal terzetto difensivo, ma soprattutto anche da Milinkovic-Savic. Il portiere serbo sta vivendo fin qui forse la sua miglior stagione da quando difende i pali del Torino, e non vuole certo fermarsi ora. Sebbene ogni tanto siano stati commessi gli errori a cui ha ormai abituato i tifosi granata, quest’anno l’ex Spal sembra dare più garanzie – con i guanti e con i piedi. In particolare nelle ultime partite, tra Napoli ed Empoli, il numero 32 ha forse mostrato la propria migliore forma; contro il Bologna vorrà dunque confermarsi a questi livelli, per dimostrare di poter salire ancora di rendimento. Non sarà semplice trovare il 3° clean sheet consecutivo, ma con un Milinkovic-Savic così tutto è possibile.