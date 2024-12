Dopo la strepitosa rete di Empoli lo scozzese vuole il secondo gol consecutivo: in casa non segna da tantissimo

Una settimana di lavoro fatta di entusiasmo per il Toro, come non se ne vedevano da parecchio tempo. Grazie alla vittoria contro l’Empoli i granata hanno potuto passare prima un weekend tranquillo, e ora una settimana di allenamenti verso il Bologna con serenità. La sfida contro i rossoblù sarà però importante, non solo per la classifica e l’eventuale lotta salvezza ma anche perché sarà l’ultima del 2024 giocata in casa, davanti ai propri tifosi. E a proposito di sfide in casa, Adams cercherà di (ri)sbloccarsi: all’Olimpico Grande Torino lo scozzese non segna ormai da quasi tre mesi.

Adams cerca il gol

Ché Adams è stato il mattatore della vittoria dell’ultimo turno contro l’Empoli, che ha permesso al Toro di ritrovare i tre punti dopo quasi due mesi. L’ex Southampton, che era partito alla grande, ha sofferto molto la perdita di Zapata al proprio fianco, calando di rendimento dopo l’infortunio del capitano. Vanoli lo ha quasi sempre lasciato in campo in cerca di risposte, che non sono arrivate fino allo scorso venerdì. Il grandissimo gol del Castellani potrebbe aver rivitalizzato lo scozzese, che dal canto suo non ha mai fatto mancare lo spirito di sacrificio. Ora però serve ritrovare continuità anche a livello realizzativo, come accaduto nelle prime settimane stagionali. Con un Sanabria ancora molto appannato – e in attesa di rinforzi dal mercato – tocca a lui reggere il peso di un attacco che fin qui ha evidenziato parecchie difficoltà. L’obiettivo è ritrovare il gol davanti ai propri tifosi, che manca addirittura dal 29 settembre, giorno della partita persa contro la Lazio che ha dato il via alla crisi: loro lo hanno sempre sostenuto e lui vuole ripagarli con una rete, che possa valere come augurio di buon Natale e di un felice nuovo anno.