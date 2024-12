I precedenti di Torino-Bologna in Serie A: bilancio in favore dei granata, con 34 vittorie su 66 partite giocate

La vittoria di Empoli è ormai un lontano ricordo: il Torino si prepara a tornare in campo per il penultimo appuntamento del 2024, che lo vedrà sfidare il Bologna. Sarà una partita dal sapore storico, dato che i rossoblù sono una delle squadre affrontate maggiormente dai granata. E in particolare, il bilancio in casa nelle sfide di Serie A è totalmente in favore del Toro: nei 66 incontri disputati sono infatti arrivate ben 34 vittorie per il Toro, mentre sono stati 22 i pareggi e addirittura soltanto 10 le sconfitte. L’ultimo precedente risale allo scorso maggio, quando le due squadre allenate da Juric e Thiago Motta hanno dato vita a una partita piuttosto noiosa, terminata 0-0.

L’entusiasmante 5-1 del 2016

Come detto, se si parla di Torino-Bologna vengono spesso in mente grandi vittorie dei granata. Una di queste è quella per 5-1 arrivata nell’agosto del 2016, con Sinisa Mihajlovic in panchina. In quell’occasione si è potuto assistere a una grande prestazione del Gallo Belotti, autore di una tripletta che ha indirizzato la partita. Di Martinez e Baselli, invece, gli altri due gol.

2008/2009, il preludio alla retrocessione

Non solo vittorie, però, perché Torino-Bologna evoca anche momenti tristi. In questo senso non può essere facilmente dimenticato l’1-1 del 10 maggio 2009, in quello che aveva tutto per essere definito un vero e proprio spareggio per la salvezza. A pochissime giornate dal termine del campionato le due squadre si trovavano nelle zone basse della classifica, e lo scontro diretto era l’occasione perfetta per rianimare una delle due. La partita finì però con un pareggio che danneggiò di più il Toro, che a fine stagione venne retrocesso.

Il caso Allemandi e lo Scudetto del ’27 revocato

La sfida tra Toro e Bologna rimanda anche a uno dei primi scandali del calcio italiano: il caso Allemandi. La Serie A ai tempi era ancora divisa in due gironi, con le prime tre di ciascuno che si “qualificavano” a un minicampionato. Granata ed emiliani sono arrivati a giocarsi una grande fetta di Scudetto nello scontro diretto del Filadelfia: i padroni di casa vinsero 1-0, ottenendo punti importantissimi per il trionfo finale. Nelle settimane successive però, a campionato ormai vinto, l’arbitro di Toro-Bologna rivelò di aver commesso un errore, e la partita venne rigiocata. I granata vinsero anche in quel caso, ma pochi giorni più tardi venne a galla una presunta combine nel derby della Mole che spinse la Lega a revocare lo Scudetto.