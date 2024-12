Il giovane svedese dovrebbe partire ancora una volta in panchina: l’allenatore lo considera un’arma per spaccare le partite

Una settimana di riposo, per tornare in campo con l’obiettivo di vincere. Grazie alla vittoria di Empoli il Torino ha potuto trascorrere la settimana di allenamenti con più tranquillità, preparando così la partita contro il Bologna senza eccessive preoccupazioni legate alla classifica. E a proposito della sfida contro i rossoblù, quando mancano soli due allenamenti Vanoli pare aver già in testa l’undici che scenderà in campo per fidare la squadra di Vincenzo Italiano. Tante conferme, qualche cambio forzato – Coco fuori per squalifica – e possibili sorprese a ridosso del match: tra queste non dovrebbe però rientrare Njie, pronto ancora una volta a partire fuori per entrare nella seconda metà di gara.

Altra panchina per Njie

Come detto Vanoli dovrebbe confermare la formazione che ha convinto a Empoli, e questo significa che a meno di clamorosi colpi di scena bisognerà ancora aspettare per vedere Njie giocare dal 1′. Il talento svedese ha fin qui raccolto 11 presenze, ma entrando sempre dalla panchina. E questo al momento sintetizza il giudizio del tecnico nei suoi confronti: non una bocciatura, tutt’altro. Forse è vero che il classe 2005 non è pronto per reggere i ritmi iniziali della Serie A, campionato totalmente diverso da quello Primavera, ma più che altro nella situazione attuale il mister preferisce tenerselo come arma a gara in corso, in grado di spezzare in due le difese avversarie con le sue fiammate e di conseguenza di spaccare le partite. Anche contro il Bologna dunque sarà lui la principale risorsa di Vanoli: in una gara che si preannuncia tirata, i cambi potrebbero fare la differenza; Njie, allora, può dire certamente la sua. A poco a poco il minutaggio aumenterà, mentre la piena fiducia c’è già.