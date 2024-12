Verso la partita di sabato Torino-Bologna. Riccardo Orsolini recupera per la sfida. Mentre Dan Ndoye non recupera

Sabato alle ore 15 si gioca Torino-Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. Toro che si è ripreso dopo l’ultima vittoria. Ora Vanoli vuole dare continuità alla prestazione del Castellani, davanti al proprio pubblico. Bologna di Italiano che invece in casa ha fermato la Fiorentina. Si prospetta una bella sfida. Questa mattina, alle ore 11:00, il Bologna ha svolto una seduta di allenamento. Seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Come comunicato dal club felsineo, Riccardo Orsolini è tornato in gruppo. Si è allenato regolarmente con i compagni e quindi partirà per Torino.

Chi invece non recupera

Ci sono invece 3 giocatori che non recuperano. Si tratta di Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Dan Ndoye. Hanno lavorato a parte questa mattina e quindi non saranno della gara. Aebischer si è operato il 28 ottobre. Slitta ancora il suo rientro. Per El Azzouzi invece continuano i problemi al ginocchio. Ndoye invece si è fatto male contro la Fiorentina. Infortunio alla caviglia per lui: forfait per il Torino.

La situazione in casa Toro

In attesa della conferenza stampa di domani di Paolo Vanoli, questa è la situazione degli infortunati in casa Toro. Rientra Vojvoda, rimasto a casa ad Empoli per un virus. Per il resto, la situazione è buona. Fuori ci sono 4 lungodegenti. Schuurs, Zapata, Savva e Ilkhan. Schuurs e Savva dovrebbero essere vicini al rientro. Per Zapata e Ilkhan invece, ci vorrà ancora del tempo. Ilic era già tornato a disposizione ad Empoli, anche se non ha giocato. Ha recuperato dal suo infortunio.