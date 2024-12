Dopo la tendinopatia che lo tiene fermo da cinque mesi, l’attaccante cipriota dovrebbe rientrare all’inizio del 2025

In casa Torino è tornato il sorriso dopo il successo contro l’Empoli. I granata hanno potuto passare un weekend sereno grazie alla vittoria di venerdì, e ora possono concentrarsi sulla partita di Bologna con un’altra mentalità. Vanoli ha concesso alla squadra due giorni di riposo, facendo sì che oggi ricominciassero gli allenamenti al Filadelfia. Rosa al completo per il tecnico, a eccezione degli affaticati Ciammaglichella e Bianay Balcot oltre che dei lungodegenti. Tra questi anche Zanos Savva, che potrebbe rientrare nel 2025. Ai box ormai da questa estate per una lesione parziale del tendine rotuleo, l’attaccante esterno non ha ancora potuto giocare una partita in questa prima parte di stagione

Savva, il rientro col Torino

Il fastidio riscontrato – quello che gli ha impedito di svolgere la preparazione a Pinzolo – lo ha poi costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, dopo il quale i tempi di recupero previsti erano di almeno tre mesi. Attualmente ne sono passati esattamente tre, e il cipriota pian piano aumenterà i carichi di lavoro per poter poi tornare a disposizione di Vanoli e del gruppo. Così come accaduto anche con altri giocatori quest’anno, però, la parola d’ordine è pazienza. Accelerare i tempi con il rischio di altre ricadute è l’ultima cosa che lo staff vuole in questo momento, motivo per cui il calciatore rientrerà solo quando si sentirà al 100%, senza dover forzare.

Dal 2025 a disposizione

Facendo una stima potrebbe servire ancora un mese al classe 2005 per tornare a disposizione di Vanoli: prima il ritorno in campo per recuperare dal punto di vista atletico, poi servirà ricominciare a lavorare con il pallone. Se tutto va bene, l’allenatore e i tifosi potrebbero rivedere Savva con la maglia granata tra gennaio e febbraio del 2025.