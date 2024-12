Il giallo rimediato a Empoli costerà la squalifica al difensore: Coco ha convinto come nelle sue prime apparizioni

Contro l’Empoli Saul Coco ha giocato una partita di nuovo ai livelli di inizio stagione: è un peccato che il giallo rimediato nel primo tempo debba costargli la squalifica proprio adesso. Il numero 23 granata infatti era diffidato e salterà la prossima sfida di campionato. La partita di venerdì è l’emblema di un Coco ritrovato, decisivo (per esempio) nella chiusura su Gyasi che altrimenti avrebbe calciato in porta da due passi e verosimilmente avrebbe segnato. Oltre a questo grande intervento bisogna anche parlare della lucidità che il difensore ha avuto per tutti i novanta minuti stando sempre attendo e spesso liberando l’area dai cross su calcio d’angolo come nell’ultimo corner avuto a disposizione dai toscani.

La difesa perde il suo leader in un momento positivo

La difesa del Toro dopo un momento molto negativo si sta riassestando e nelle ultime due gare è riuscita a non prendere nemmeno un gol. Questi due clean sheet consecutivi testimoniano il gran lavoro fatto in allenamento per riuscire a sistemare i problemi difensivi che i granata avevano riscontrato fin da inizio stagione. Ora nel momento di crescita difensivo e soprattutto con Vanoli che aveva finalmente trovato un terzetto che gli desse delle garanzie, composto da Walukiewicz, Coco e Masina, il Toro dovrà fare a meno del suo leader in difesa. Senza Coco come difensore centrale si aprirà quindi la corsa degli altri in orsa per provare a prendere il suo posto. Il sostituto naturale sarebbe Maripan ma Vanoli penserà a lungo prima di prendere una decisione.

Coco finalmente come ad inizio stagione

Coco aveva iniziato la stagione alla grande subito facendosi eleggere dai tifosi come nuovo beniamino e diventando presto il leader della difesa. Poi però le difficoltà difensive dei granata hanno iniziato a palesarsi e lui ha iniziato a sbagliare tanto in marcatura e a perdere la lucidità nei momenti più importanti, come ad esempio l’autogol a Cagliari e il gol a porta vuota sbagliato contro il Napoli. Ora però l’ex giocatore del Las Palmas sembra essere di nuovo sulla strada giusta.