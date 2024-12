Dopo aver fatto bene a Genova, la difesa del Toro si è confermata contro l’Empoli: successo e altro clean sheet

Finalmente i tre punti. Serata dal sapore molto dolce per il Torino, che contro l’Empoli che rappresenta una delle più belle sorprese del campionato è riuscito a ritrovare la vittoria, un mese e mezzo dopo l’ultima. A deciderla ci ha pensato Ché Adams con uno stupendo gol da centrocampo, che ha messo fine anche alla sua astinenza oltre che a quella della squadra. E per un attacco che ha ripreso a segnare – anche se al momento un solo gol – c’è una difesa che continua a sorprendere rispetto a quanto visto nella prima parte di stagione. Ieri è arrivato il secondo clean sheet consecutivo, un dato che non si vedeva da metà settembre.

Vanoli ha trovato la quadra

Venezia e Lecce prima, Genoa ed Empoli adesso. Sono sempre squadre di bassa classifica, ma è proprio contro queste che il Toro deve mettere da parte un bel bottino per puntare alla salvezza. Come detto, l’ultima volta che sono stati registrati due clean sheet consecutivi risaliva proprio a metà settembre, contro veneti e salentini. Ai tempi non si sapeva ancora né che che sarebbe arrivato un periodo più che negativo a livello difensivo né che l’infortunio di Zapata avrebbe cambiato tutto, e i granata si godevano ancora i piani altissimi della classifica. In quelle due occasioni Vanoli stava provando a trovare una quadra in difesa, facendo ruotare un po’ tutti i centrali: per le sfide contro Venezia e Lecce aveva però deciso di schierare Vojvoda, Coco e Masina, ottenendo ragione. Ora invece il tecnico pare aver trovato il proprio terzetto, in cui Walukiewicz sostituisce il kosovaro accanto agli altri due. La crisi pare essere finita: il Toro deve ripartire dalla propria difesa per tornare a macinare punti.