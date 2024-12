Lo scozzese non segnava dal gol della Lazio, il Torino non vinceva in trasferta da ancora più tempo, da 2-3 al Verona

84, 75 e 54. Anche se siamo vicini a Natale, non si tratta delle prime tre estrazioni della tombola, quelli riportati sono i numeri del periodo nero del Torino ma anche di Ché Adams, numeri che lo scozzese ieri ha spazzato via con una magia da centrocampo: un destro improvviso, inaspettato, che ha colto di sorpresa un po’ tutti ma in particolare Vasquez che si trovava lontano dai propri pali.

Il Torino non segnava in trasferta da 54 giorni

Ma cosa indicano quei numeri? 84 sono i giorni trascorsi da quella che fino a ieri era stata l’ultima vittoria esterna, il 3-2 al Bengodi contro il Verona. Il 75 rappresenta i giorni di astinenza dal gol di Adams: non segnava dal gol alla Lazio dello scorso 29 settembre. 54 sono invece i giorni trascorsi dal gol di Karol Linetty al Cagliari a quello appunto di Adams all’Empoli: tra una partita e l’altra il Torino non ha più segnato lontano dal proprio stadio (in realtà non è che in casa sia andata molto meglio, in questi 54 giorni ci sono stati solamente i gol di Alieu Njie contro il Como e Adam Masina contro il Monza).

Adams, la panchina gli ha fatto bene

Da quando Duvan Zapata si è infortunato, Adams aveva avuto un’involuzione: il livello delle sue prestazioni è andato a calare di settimana in settimana e aveva smesso di segnare. Non a caso Vanoli ha scelto di escluderlo dalla formazione titolare contro l’Empoli. Stando al risultato, la panchina sembra avergli fatto bene: lo scozzese è entrato in campo al 64′ con lo spirito giusto e, sei minuti dopo, ha realizzato lo splendido gol che è valso i tre punti. Poco dopo ha anche sfiorato il 2-0 con un destro che si è spento a lato di poco. Ritrovare il miglior Adams per il Torino sarà fondamentale per ripartire dopo questi mesi molto difficili.