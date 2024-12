Occhi puntati su Samuele Ricci, che ha segnato il suo primo gol in maglia granata proprio contro i toscani

Il nome più caldo tra gli ex è sicuramente Ricci, centrocampista che è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, successivamente in prestito ai granata a gennaio 2022 per poi venire riscattato dal Torino nella medesima estate per 8,5 milioni di euro. Caso vuole che Ricci segni il suo primo gol in maglia granata proprio contro i Toscani, per il centrocampista italiano non sarà siucramente una partita come le altre, andando ad affrontare il club che a tutti gli effetti lo ha cresciuto. Un altro ex della gara è Walukiewicz, difensore polacco classe 2000 passato dall’Empoli al Torino nell’estate 2024 per 5 milioni di euro (più 2 di bonus). Il difensore sta trovando molto spazio come braccetto di destra nella difesa granata e si sta dimostrando un acquisto prezioso.

Pellegri e Sazonov: tutti e due sono ai box

Sull’altra sponda, ci sono alcuni ex che non prenderanno sicuramente parte alla sfida per infortunio. Pellegri, attaccante granata in prestito all’Empoli, è reduce da una rottura del legamento crociato nell’ultima partita di campionato contro il Verona e quindi non ci sarà nella partita. La stessa sorte tocca a Sazonov, terzino destro georgiano arrivato in prestito dal Toro fino a giugno 2025 con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro anch’esso vittima di un infortunio al crociato rimediato a settembre.

Gyasi, dal settore giovanile granata ad Empoli

Infine, c’è Gyasi, esterno d’attacco che ha fatto tutta la trafila giovanile nel Torino, senza mai riuscire a fare il salto in Prima squadra. Ora protagonista con l’Empoli, Gyasi ha già messo a segno 2 gol e 1 assist in 15 presenze, diventando uno degli uomini più importanti per la squadra toscana.