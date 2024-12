Empoli in difficoltà al Castellani, Torino più equilibrato ma fragile in trasferta. Una sfida che mette a confronto due andamenti contrastanti

L’Empoli, a dispetto di un campionato da squadra rivelazione, sta affrontando grandi difficoltà nel proprio stadio, il Castellani, dove ha conquistato solo 7 punti in 7 partite finora. Le statistiche parlano chiaro: la squadra toscana ha faticato a segnare, con soli 2 gol fatti in casa, e pur avendo subito solo 5 reti, l’attacco è stato il vero punto debole. Questa difficoltà nel concretizzare le occasioni ha penalizzato l’Empoli, che si è trovato spesso a dover fare i conti con una mancanza di incisività offensiva. Nonostante un’ottima stagione finora, il rendimento in casa dei toscani è stato insufficiente per poter permettere ai toscani di sognare le zone alte della classifica. Questo trend ha mostrato quanto sia necessario per i ragazzi di D’Aversa ritrovare un equilibrio e migliorare la capacità di fare gol al Castellani. In trasferta, la situazione cambia drasticamente, con l’Empoli che ha raccolto 12 punti in 8 partite, segnando 12 gol e subendone 10, ma il vero obiettivo resta quello di migliorare il rendimento casalingo, dove non può permettersi di lasciare troppi punti per strada.

Torino, il rendimento in trasferta

I granata hanno un andamento deludente sia in casa che in trasferta, ma il dato che emerge con maggiore chiarezza riguarda la fragilità difensiva in trasferta. I granata hanno raccolto 8 punti in 8 partite fuori casa, segnando 10 gol e subendone 13, con una difesa che ha subito più di quanto ci si aspettasse. Con un attacco che è in crisi di gol, almeno la difesa dovrà migliorare se non si vuole davvero rischiare la zona retrocessione. In casa, il rendimento è stato simile, con 8 punti ma una partita in meno. In trasferta i granata non vincono dal 20 settembre, quando la squadra di Vanoli aveva battuto il Verona per 3-2: da allora quattro sconfitte e un pareggio, quello col Genoa di sabato scorso.