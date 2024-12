Dopo aver segnato il gol decisivo da centrocampo, l’attaccante scozzese ha esultato omaggiando il capitano

Ritorno al successo per il Torino, che al Castellani ha battuto l’Empoli 0-1. Una vittoria importantissima per i granata, nel segno di Ché Adams. Lo scozzese ha interrotto la propria astinenza lunga 75 giorni con una grande rete da centrocampo decisiva al termine della partita, e ha anche omaggiato Zapata nell’esultanza. Sì, perché dopo esser stato abbracciato dai compagni l’ex Southampton si è rivolto verso le telecamere “mostrando i muscoli”, come era solito fare il capitano prima del brutto infortunio. Un gesto di vicinanza, un omaggio per dimostrare che il colombiano è sempre nella mente del gruppo. E lui stesso ha ripostato su Instagram la foto, ringraziando Adams.