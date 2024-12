Dopo la vittoria di Empoli e due giorni liberi, il Torino torna ad allenarsi in vista della sfida contro il Bologna

Un weekend con il sorriso per il Torino, che grazie alla vittoria di Empoli è tornato a respirare. I granata si sono portati a 19 punti in classifica, raggiungendo proprio i toscani al 10° posto. Adesso si punta al Bologna, in vista della sfida di sabato pomeriggio. Vanoli ha concesso due giorni di riposo ai ragazzi, che tornano oggi ad allenarsi al Filadelfia. Il tecnico inoltre ritrova il gruppo al completo – eccezion fatta per i lungodegenti – , dato che al momento anche Ilic è rientrato e gli unici da valutare sono Ciammaglichella e Bianay Balcot, alle prese con degli affaticamenti muscolari. Testa già verso sabato pomeriggio, alla complicata partita contro il sorprendente Bologna di Vincenzo Italiano.