Gvidas Gineitis non ha convinto contro l’Empoli. Adesso Ivan Ilic è tornato e lo insidia in vista delle prossime gare

A fine primo tempo Empoli-Torino era ancora ferma sullo 0-0. Poi ci ha pensato Adams a decidere il match. Nel corso dell’intervallo, Vanoli ha fatto il primo cambio: fuori Gineitis e dentro Vlasic. Il lituano classe 2004 non ha convinto. Una prestazione opaca la sua. Partito titolare nel ruolo di mezzala sinistra, con al fianco Linetty e Ricci, la sua gara è durata solo 45 minuti. Un primo tempo all’interno del quale non è riuscito ad esprimersi. Finora 11 partite per lui condite da 1 assist per Zapata in Inter-Torino 3-2. Titolare nelle ultime 4 (Torino-Monza, Torino-Napoli, Genoa-Torino ed Empoli-Torino), non ha approfittato a pieno dell’infortunio di Ilic. 315 minuti totali, ma non ha inciso. Non ha sfigurato, ma ci si aspettava di più. Soprattutto in fase offensiva.

Ilic adesso sta bene

Adesso Ivan Ilic è tornato e lo insidia in vista delle prossime gare. Ai granata manca la sua qualità in mezzo al campo. Aveva iniziato benissimo la stagione. Poi è calato e si è infortunato. Ma già contro l’Empoli era a disposizione, anche se Vanoli non lo ha rischiato. Così infatti aveva detto l’allenatore granata: “Ilic una parte di partita la può avere, non i 90 minuti”. Nel ruolo di mezzala sinistra, è pronto a riprendersi il posto da titolare.

Vanoli vuole poter scegliere

Ilic spera di tornare in campo, anche a gara in corso, a partire dalla partita contro il Bologna. Vanoli può sorridere. L’allenatore del Toro infatti, adora avere la possibilità di scelta. Questo è fondamentale per lui. Dopo la vittoria di Empoli ha detto: “Se vogliamo arrivare a risultati importanti abbiamo bisogno di tutti. Una squadra non può giocare per un campionato con 11 giocatori. Noi abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia”. Vanoli ha bisogno sia di Ilic che di Gineitis. La competizione inoltre, aumenta la voglia di fare bene e le prestazioni.