Turno in parte favorevole per il Torino, che data la vittoria di Empoli avrebbe potuto guadagnare più punti sulle dirette avversarie

Finalmente un weekend positivo per il Torino, che può permettersi di iniziare la settimana e la preparazione verso la prossima gara con il sorriso. I granata sono tornati alla vittoria dopo 7 partite, e possono esultare perché hanno fatto un passetto in più verso la salvezza. Complici anche i risultati delle dirette avversarie la squadra di Vanoli ha allungato di un punto sulla zona rossa, anche se sarebbe potuta andare certamente meglio. In fondo quasi tutte hanno fatto risultato, dunque la situazione rimane molto in bilico.

Bene le squadre di bassa classifica

La lotta per la salvezza si fa sempre più agguerrita, e ad accenderla ci ha pensato soprattutto il Torino. I granata hanno battuto un Empoli che sembrava poter scappare dalle zone pericolose, mettendolo nuovamente a rischio così come l’Udinese, che ha perso contro il Napoli. Stesso discorso per la Roma, che sembrava poter uscire dalla crisi dopo le vittorie contro Lecce e Braga ma che ora si trova addirittura a soli due punti di distanza dal 18° posto dopo la sconfitta contro il Como; lariani che invece sono usciti dalla zona retrocessione, piazzandosi a +1 da essa. Pareggio importante per il Genoa a San Siro: il Grifone è a 16 punti come i giallorossi e il Lecce, che ha vinto il delicatissimo scontro diretto contro il Monza. Vittoria fondamentale anche per il Verona, che ha battuto il Parma in trasferta, raggiungendolo in classifica a +1 sul Cagliari terzultimo. Restano più staccate Monza e Venezia, entrambe a 10 punti dopo il pareggio dei veneti contro la Juventus. La situazione è delle più assurde, e la sensazione è che rimarrà così fino all’ultima giornata.

La classifica

9. Udinese 20 punti

10. Empoli 19

11. TORINO 19

12. Roma 16

13. Genoa 16

14. Lecce 16

15. Parma 15

16. Como 15

17. Verona 15

18. Cagliari 14

19.Monza 10

