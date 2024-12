Adams si sblocca dopo 2 mesi e mezzo, la difesa non prende gol, i croati del Toro finalmente danno un segnale

Quarantanove giorni dopo l’ultima vittoria – sul Como, al Grande Torino – il Toro di Vanoli scaccia via un po’ di fantasmi. Lo fa centrando un successo esterno che mancava da tre mesi, lo fa grazie al gol di uno degli attaccanti messi in discussione nell’ultimo periodo. Ed è questo il primo motivo per cui sorridere: Ché Adams non segnava dalla sfida alla Lazio, non segnava da settantacinque giorni, non aveva mai segnato dopo l’infortunio di Zapata. Ad ogni rete aveva al suo fianco il capitano, ad ogni gol c’era Duvan accanto a lui. Non ieri, quando per interrompere il lungo digiuno è servito un grandissimo gol da cinquanta metri. Nemmeno il tempo di ricevere il pallone a metà campo, di alzare la testa, che già l’idea è lì che frulla, sorprendere il portiere fuori dai pali. Detto, fatto. Un segnale per la squadra, un segnale per i tifosi. Adams è finalmente tornato. Nella giornata in cui lo scozzese ha ripreso a far gol la difesa non ne ha subiti, ancora una volta. Walukiewicz, Coco, Masina: è il terzetto che da qualche giornata Vanoli schiera per provare a dare al pacchetto arretrato un po’ di continuità. Da inizio campionato a oggi l’allenatore le ha provate tutte per dare equilibrio ad un reparto completamente stravolto. Ha creduto in questi tre giocatori, ha dato loro fiducia: Coco è sembrato quello di inizio stagione, Masina quello dell’anno scorso e Walukiewicz ha dimostrato di essersi integrato. E cosa dire dei due croati, Sosa e Vlasic? Il primo ha sfoderato una prova convincente, ha crossato (ebbene sì, sa farlo), si è reso pericoloso. Il secondo, specialmente dopo il vantaggio, ha dato finalmente qualche segnale e non solo perché ha sfiorato il raddoppio. Una gran notizia: può essere il primo degli acquisti di gennaio. Funziona la difesa, girano i giocatori di qualità, si è sbloccato l’attacco: da Empoli si rientra con più di una buona notizia.