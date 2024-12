Karol Linetty sempre più capitano di questa squadra. Altra prova rocciosa del polacco in mezzo al campo contro l’Empoli

Contro l’Empoli il Torino ha messo alla prova la sua grinta. Prova superata. Una vittoria che sa di una vera e propria boccata di aria fresca. I granata hanno dimostrato voglia di vincere, ma soprattutto di uscire insieme da un momento di difficoltà. Anche grazie al loro capitano, Karol Linetty. Il polacco numero 77 è sempre più capitano di questa squadra. Contro l’Empoli, ha sfornato l’ennesima prova rocciosa in mezzo al campo. In campo dal primo all’ultimo minuto, ha trainato i suoi alla vittoria con la fascia al braccio. Vanoli a centrocampo non può farne a meno. Si tratta di un titolare fisso.

Numeri da Linetty

Di certo, incidere non è il suo forte. In questa Serie A, ha giocato già 14 partite: 1 gol, 0 assist e 3 cartellini gialli. Numeri da Linetty. Ma non molla mai in mezzo al campo. Grinta e determinazione. Un trascinatore, senza Zapata. Può giocare al centro, oppure come mezzala destra o sinistra. Solo in Torino-Lazio e Torino-Monza non ha giocato, restando per 90 minuti in panchina. La concorrenza di Vlasic non lo spaventa affatto. Nel bene e nel male, lui c’è sempre. Ma in zona gol i numeri sono sempre stati bassi da quando è al Toro.

Capitano dentro e fuori

Responsabilità importante la sua. In estate Vanoli aveva scelto Zapata come capitano. Ma il colombiano si è infortunato e ha finito la stagione. Così il capitano è diventato Linetty. Il 29enne è arrivato al Toro nel 2020 dalla Sampdoria. Valeva 10 milioni e il Toro lo aveva pagato 7,5. Adesso ne vale 3,5. Col passare del tempo, è diventato meno incisivo ma molto affidabile. Qui al Torino si trova bene, sia dentro che fuori dal campo. Il suo contratto scade a fine anno. L’ultimo prolungamento risale al 3 gennaio 2024. Al momento il rinnovo è lontano, ma si vedrà.