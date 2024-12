Yann Karamoh non ha brillato nella chance da titolare. Ma buone impressioni a Empoli: è stato dentro la partita del Castellani

Toro che per vincere la partita di venerdì sera al Castellani, ha lottato dal primo all’ultimo minuto. Contro l’Empoli non è stato facile. Ma tutti sono stati sul pezzo, sia i titolari che i subentrati. Yann Karamoh, numero 7 del Torino, non ha sprecato la chance da titolare che gli è stata data. Certo, non ha brillato, ma buone impressioni per lui in toscana contro l’Empoli. Per tutta la durata della sua partita, è stato dentro il match. Vanoli può ritenersi soddisfatto. E anche il giocatore ha preso fiducia in questo inizio di stagione complicato. Lo testimonia il sorriso a fine partita con il connazionale francese Dembelé. C’è bisogno anche di lui in questo Toro.

Continuità a Genoa-Torino

Alieu Njie, autore del gol vittoria contro il Como, aveva chiuso Karamoh. Vanoli se doveva scegliere, preferiva far entrare Njie al posto di Karamoh. Ma contro il Genoa, ha fatto entrare Karamoh. Ottimo impatto e anche un gol annullato. E allora con Adams bloccato, ha preferito farlo partire dall’inizio al fianco di Sanabria. Ha dato continuità alla gara di Genova. Vanoli infatti, come ha dichiarato, ha bisogno di tutti: “Mi ha fatto piacere lo spirito di squadra, se vogliamo arrivare a risultati importanti abbiamo bisogno di tutti. L’ho dimostrato da quando sono qui, l’ho dimostrato facendo partire Karamoh oggi. Una squadra non può giocare per un campionato con 11 giocatori. Noi abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia”.

La voglia di rivalsa

Al 64′ poi, è entrato Njie al suo posto. I minuti di Genova e la titolarità di Empoli, sanno tanto di una carezza. Una carezza di Vanoli a Karamoh. Per fargli capire che anche lui è parte di questo progetto. Karamoh da parte sua, ha voglia di rivalsa. Si è trattata della sua prima occasione da titolare in Serie A quest’anno. Sintomo del fatto che ha avuto poco spazio. Ma adesso la musica potrebbe cambiare.