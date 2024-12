Antonio Sanabria non ha segnato nella vittoria di Empoli. Ancora bloccato il numero 9, ma l’atteggiamento è quello giusto

Finalmente il Torino è tornato a vincere. La vittoria di Empoli sa di liberazione per i granata. Grande protagonista è stato Ché Adams, con il suo gol da urlo da centrocampo. Lo scozzese non segnava dal 29 settembre in Torino-Lazio 2-3. Antonio Sanabria invece, non segna dal 20 ottobre in Cagliari-Torino 3-2. Il numero 9 è bloccato e anche a Empoli non ha trovato la via del gol. Ma il suo atteggiamento è quello giusto. Ci ha provato, ma è stato anche sfortunato. Adesso ci sono tre partite prima del derby Torino-Juventus dell’11 gennaio: Torino-Bologna, Udinese-Torino e Torino-Parma. Tutte partite all’interno delle quali Sanabria può essere decisivo.

Le occasioni di Empoli

Contro i toscani al Castellani, è partito titolare al fianco di Karamoh. Ha avuto due grandi occasioni. La prima al 16′, poco dopo il gol annullato di Ismajli. Rilancio lungo di Vanja Milinkovic-Savic. Ottimo controllo fuori area e tiro al volo con il destro: palla fuori di pochissimo alla sinistra di Vasquez. Ma la seconda occasione è stata più clamorosa. Pedersen si era spostato per un attimo sulla sinistra al 35′. Cross perfetto per la testa di Sanabria. Grandissimo intervento del portiere dell’Empoli. Questa parata ha negato a Sanabria la gioia del gol. Al 63′ poi, ha lasciato spazio ad Adams che ha deciso il match.

Vanoli punta su di lui

Vanoli ha sempre puntato e punta su Antonio Sanabria. A inizio stagione, ha lavorato con lui e Zapata in attacco. Poi è arrivato Adams che con il suo impatto si è preso il posto da titolare al fianco di Duvan. Ma poi Zapata ha finito la stagione causa infortunio e allora Sanabria si è rimboccato le maniche. Finora ha giocato 13 partite, con 2 gol segnati. Uno contro il Verona e uno contro il Cagliari, entrambi in trasferta. Può essere più incisivo, come lo era stato nella stagione 2022/2023 con Juric.