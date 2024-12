Gli ex della partita Torino-Bologna. Da Tommaso Pobega a Lorenzo De Silvestri, passando per l’attuale granata Adam Masina

La 17^ giornata di Serie A vede affrontarsi Torino e Bologna. La squadra di Paolo Vanoli contro quella di Vincenzo Italiano. Due nuovi corsi dopo Juric e Thiago Motta. Sono in palio 3 punti importanti per entrambe le compagini. Ci sono diversi ex in questa gara. Nello specifico, sono 3. Si tratta di Tommaso Pobega e Lorenzo De Silvestri, che giocano nel Bologna adesso e Adam Masina. Erano protagonisti all’epoca e lo sono anche adesso.

Tommaso Pobega

Tommaso Pobega ha giocato nel Torino nella stagione 2021/2022. 33 partite e 4 gol per lui con Juric in panchina. Di proprietà del Milan, aveva già dimostrato di saperci fare con le maglie di Pordenone (Serie B) e Spezia (Serie A). Juric lo usava sia a centrocampo che sulla trequarti. Ma si trattava di un prestito secco. E infatti dopo una splendida stagione al Torino, è tornato al Milan. Qui però, nelle due stagioni 2022/2023 e 2023/2024, non ha giocato molto ed è stato spesso infortunato. Il suo contratto con i rossoneri scade nel 2027. In estate, lo ha preso in prestito il Bologna con diritto di riscatto. In Emilia Romagna sta tentando di rinascere.

Lorenzo De Silvestri

Lorenzo De Silvestri invece, ha giocato nel Torino dal 2016 al 2020. 112 partite e 8 gol per lui. Ha dato tanto al Torino ed è stato un pilastro. Adesso è al Bologna, che lo ha preso proprio nel 2020. In carriera, ha vestito anche le maglie di Lazio, Fiorentina e Sampdoria. Classe 1988, nonostante i suoi 36 anni può dire ancora la sua come terzino destro.

Adam Masina

E infine c’è Adam Masina. Lui è cresciuto proprio nel settore giovanile del Bologna. Poi in Serie A ci ha giocato dal 2013 al 2018. 124 partite e 4 gol per lui. Poi Watford e Udinese prima di arrivare al Torino. Ha dei bei ricordi al Bologna, la squadra che lo ha lanciato in Serie A. Ora al Torino è tornato protagonista.