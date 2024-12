La parabola di Valentino Lazaro in questa stagione al Torino. Da titolare fisso a scelta in corso: ora deve inseguire

Dopo la vittoria di Empoli, c’è la sfida in casa al Bologna per il Torino. Vanoli è chiamato a scegliere gli 11 migliori per questa partita. Soprattutto sugli esterni. In questo ambito, Valentino Lazaro scalpita per partire titolare. Il numero 20 del Torino ha avuto una parabola: da titolare fisso a scelta in corso. Ma è comunque il maggior realizzatore di assist della squadra ed è una risorsa importantissima. Nelle ultime 3 partite, contro Napoli, Genoa ed Empoli, non è partito titolare. Anche contro la Fiorentina era subentrato. Per il resto, sempre titolare. Ha speso molto fisicamente nelle prime gare. Inoltre Pedersen, Vojvoda e per ultimo Sosa hanno dato un segnale di vita importante a Vanoli. Ecco quindi che la battaglia per un posto da titolare è aperta.

La sua stagione

Finora Lazaro in Serie A è stato titolare al 75% e ha giocato il 75% dei minuti a sua disposizione. In 16 partite, 4 assist e 3 cartellini gialli. Le ha giocate tutte in pratica. Ma ora deve inseguire per tornare titolare. Gli assist sono arrivati in Milan-Torino 2-2, Verona-Torino 2-3, Cagliari-Torino 3-2 e Torino-Monza 1-1. Il suo piede destro è caldo e sta facendo molto bene. Inoltre, è duttile e può giocare sia a destra che a sinistra.

Vanoli pretende molto dagli esterni

Pedersen e Sosa sono arrivati alla fine della sessione estiva di calciomercato. Vojvoda giocava in difesa all’inizio. La cessione a sorpresa di Bellanova, di cui il Torino risente ancora, ha fatto cambiare i piani. Lazaro e Dembelé erano gli unici esterni. Ma Vanoli pretende molto dai quinti e ha bisogno di ricambi. Lui stesso giocava in quel ruolo e ha dichiarato: “Quando hai una rosa così sfrutti i giocatori a disposizione. Ho fatto il quinto e so cosa vuol dire, è un ruolo in cui devi avere alternative, fare tutta la fascia non puoi permetterlo sempre quindi è giusto guardare i giocatori a disposizione”.