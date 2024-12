Ché Adams, dopo la partita contro l’Empoli e lo splendido gol da centrocampo, si candida per giocare dall’inizio contro il Bologna

Dopo la vittoria di Empoli, il Torino si prepara a giocare contro il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano è in forma e non sarà facile per i granata uscire con dei punti, per riuscirci Paolo Vanoli sta pensando a sfruttare l’onda di entusiasmo di Ché Adams, generatasi dopo il gol da centrocampo al Castellani. Contro l’Empoli infatti, non avevo infatti giocato dall’inizio ma ha preso il posto in campo di Sanabria al 16′ del secondo tempo e al 25′ ha risolto la partita con un gol mozzafiato. Ora corre verso una maglia da titolare, proprio al fianco di Sanabria mentre Karamoh e Njie sono pronti a subentrare.

Quando entra segna

Adams finora ha avuto un buon impatto in Serie A e al Toro: ha saltato solo una partita per infortunio alla coscia, il derby, per il resto è sempre sceso in campo. In totale 15 partite giocate, 4 gol e 1 assist. Il primo gol e l’unico assist sono arrivati in Torino-Atalanta 2-1, partita nella quale aveva giocato dal primo minuto. Gli altri 3 gol, quelli contro Verona, Lazio ed Empoli, sono invece arrivati dalla panchina. Insomma, quando entra segna ma Vanoli sembra intenzionato a riproporlo dall’inizio, anche per permettergli di mettere minuti nella gambe e continuare il proprio percorso in apprendimento nel campionato italiano.

Le parole di Vanoli

Vanoli dopo la partita contro il Genoa aveva detto: “In fase di possesso Adams molto sporco, deve capire che questo è il calcio italiano. Lavorando anche lui può crescere”. Infatti si tratta di un calcio molto più tattico di quello al quale lui era abituato. Dopo la partita di Empoli ha detto invece: “Sicuramente stiamo parlando di un giocatore che ha fatto benissimo anche in Premier. È un ottimo giocatore e stasera con questo colpo l’ha dimostrato. Bisogna avere pazienza ed aspettare questi giocatori che arrivano in un campionato difficile molto tattico. Lui sta studiando e stasera è per lui un grosso premio”.